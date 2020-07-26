«Сельте» не хватает денег на трансфер Смолова

Руководитель и совладелец «Сельты» Карлос Мурильо рассказал о трансферных планах клуба на нынешнее межсезонье.

«Если у нас будет возможность подписать Рафинью Алькантару и Джейсона Мурильо, то мы обязательно ей воспользуемся. Никаких проблем с этим не должно быть, но нам нужно правильно оценивать финансовую ситуацию. У Смолова и Брадарича есть будущее в испанском футболе, однако если мы сможем подписать Мурильо и Рафинью, то оформить переходы еще и этих двух парней будет очень сложно», – цитирует слова Мурильо издание Faro de Vigo.

Ранее СМИ сообщали, что «Сельта» не будет приобретать у «Локомотива» права на Смолова, который с конца января играл в чемпионате Испании на правах аренды (два гола в 14 матчаз).

Как и Федор колумбийский защитник Мурильо и бразильский хавбек Рафинья в минувшем сезоне играли за «Сельту» на правах аренды. Права на Мурильо принадлежат «Сампдории», а у Рафиньи действующий контракт с «Барселоной».