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26 июля 18:49
автор: Виктор Шарафудинов

«Сельте» не хватает денег на трансфер Смолова

У президента клуба из Виго другие приоритеты в нынешнее межсезонье.

Руководитель и совладелец «Сельты» Карлос Мурильо рассказал о трансферных планах клуба на нынешнее межсезонье.

«Если у нас будет возможность подписать Рафинью Алькантару и Джейсона Мурильо, то мы обязательно ей воспользуемся. Никаких проблем с этим не должно быть, но нам нужно правильно оценивать финансовую ситуацию. У Смолова и Брадарича есть будущее в испанском футболе, однако если мы сможем подписать Мурильо и Рафинью, то оформить переходы еще и этих двух парней будет очень сложно», – цитирует слова Мурильо издание Faro de Vigo.

Ранее СМИ сообщали, что «Сельта» не будет приобретать у «Локомотива» права на Смолова, который с конца января играл в чемпионате Испании на правах аренды (два гола в 14 матчаз).

Как и Федор колумбийский защитник Мурильо и бразильский хавбек Рафинья в минувшем сезоне играли за «Сельту» на правах аренды. Права на Мурильо принадлежат «Сампдории», а у Рафиньи действующий контракт с «Барселоной».

источник: Faro de Vigo
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