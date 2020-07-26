Михаил Боярский: «Зениту» срочно нужно добавлять свежую кровь в команду

- Новый сезон будет интересным, поскольку в команде «Зенит» будут изменения. Срочно нужно добавлять свежую кровь в команду, потому что на стариках мы далеко не уедем, - цитирует Боярского «РИА Новости».

Напомним, что в субботу, 25 июля, в Екатеринбурге состоялся финальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Химками». Победу в этой встрече со счетом 1:0 одержала команда из Санкт-Петербурга. В воскресенье стало известно, что «Зенит» ушел в отпуск до 31 июля.

Следующий матч команда должна провести 7 августа. На эту дату запланирована встреча за Суперкубок России. Соперником команды Семака станет «Локомотив».