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26 июля 19:52
автор: Виктор Шарафудинов

«Тоттенхэм» пробился в Лигу Европы, сыграв вничью с «Кристал Пэлас»

Команда Жозе Моуринью заняла шестое место в АПЛ.

Матч 38-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 1:1.

На 13-й минуте счет в лондонском дерби открыл капитан гостей и сборной Англии Гарри Кейн после передачи Джовани Ло Чельсо.

На 53-й хозяева отыгрались благодаря точному удару Джеффри Шлуппа.

За счет ничьей «Тоттенхэм» обошел «Вулверхэмптон», который в параллельной встрече уступил в гостях у «Челси» (0:2). Команда Жозе Моуринью финишировала на шестом месте, набрав 59 очков и получила право выступить в квалификации Лиги Европы.

«Кристал Пэлас» закончил сезон на 14-й строчке, набрав 43 очка.

источник: «Советский спорт»
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