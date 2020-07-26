«Тоттенхэм» пробился в Лигу Европы, сыграв вничью с «Кристал Пэлас»

Матч 38-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 1:1.

На 13-й минуте счет в лондонском дерби открыл капитан гостей и сборной Англии Гарри Кейн после передачи Джовани Ло Чельсо.

На 53-й хозяева отыгрались благодаря точному удару Джеффри Шлуппа.

За счет ничьей «Тоттенхэм» обошел «Вулверхэмптон», который в параллельной встрече уступил в гостях у «Челси» (0:2). Команда Жозе Моуринью финишировала на шестом месте, набрав 59 очков и получила право выступить в квалификации Лиги Европы.

«Кристал Пэлас» закончил сезон на 14-й строчке, набрав 43 очка.