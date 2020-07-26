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26 июля 21:34

Осинькин возглавит «Крылья Советов»

Главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин возглавит «Крылья Советов».

По информации «Матч ТВ», самарский клуб выкупит у «Чертаново» большую группу игроков основного состава.

Отмечается, что вопрос окончательно вопрос решится в понедельник.

Напомним, что в субботу стало известно, что главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев принял решение покинуть пост главного тренера самарской команды в связи с переходом в другой клуб.

Добавим, что главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин 20 июля подписал новое соглашение с московским клубом.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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