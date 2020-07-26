После квалификации в Лигу чемпионов «Челси» может ускорить переговоры о переходе Хаверца

По информации журналиста Bild Кристиана Фолка, теперь ничто не мешает лондонскому клубу ускорить переговоры по трансферу атакующего полузащитника «Байера» Кая Хаверца.

При этом, как отмечает журналист, немецкий клуб не будет настаивать на участии 21-летнего хавбека в матчах Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Хаверц договорился с английским клубом по условиям личного контракта, а «Челси» и «Байеру» осталось лишь договориться между собой о стоимости перехода.

Добавим, что Хаверц в минувшем сезоне провел за «Байер» 43 встречи во всех турнирах, записав на свой счет 17 забитых мячей и девять результативных передач.