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27 июля 00:11

Фрэнк Лэмпард: С нетерпением ждем, когда снова сможем увидеть болельщиков на трибунах

Главный тренер «Челси» сообщил, что ему и команде не хватает болельщиков на трибунах.

- Мне очень не хватает болельщиков на трибунах, ведь именно с ними мне в первую очередь хотелось бы разделить наш общий успех. На протяжении всего сезона, а в особенности в непростые времена в его концовке, мы чувствовали их невероятную поддержку, и я хочу поблагодарить их за нее. Это достижение для них, и мы с нетерпением ждем, когда снова сможем увидеть их на трибунах, - цитирует Лэмпарда пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, что в воскресенье «Челси» на своем поле обыграл «Вулверхэмптон» (2:0) в заключительном туре чемпионата Англии. По итогам сезона лондонский клуб занял четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ и гарантировал себе участие в групповом раунде следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

источник: ФК «Челси»
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Фрэнк Лэмпард: С нетерпением ждем, когда снова сможем увидеть болельщиков на трибунах
Главный тренер «Челси» сообщил, что ему и команде не хватает болельщиков на трибунах.
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