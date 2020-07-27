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27 июля 06:53
автор: Юрий Нечаев

Сульшер – после победы над «Лестером»: Игроки «МЮ» все больше и больше похожи на команду

Вчера завершился чемпионат Англии.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер не скрывал эмоции после победы над «Лестером» в 38-м туре чемпионата Англии и попадания в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Я в восторге, мы завоевали место в Лиге чемпионов. Мы поднялись из самой глубины, оставив позади многие команды. Мы показали, что у нас есть последовательность и правильный менталитет. Мы строим команду и культуру игры, которой можем гордиться. Игроки показали свои лучшие качества как коллектив. Они поняли, чего мы все хотим, и они все больше и больше похожи на команду», — цитирует норвежца BBC.

Напомним, вчера футболисты «Манчестер Юнайтед» обыграли «Лестер» в выездном матче заключительного тура чемпионата Англии со счетом 2:0. В составе манкунианцев голами отметились Бруну Фернандеш и Джесси Лингард.

Эта победа позволила «МЮ» набрать 66 очков, занять третье место в итоговой таблице АПЛ и завоевать право участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Лестер» с 62 очками завершил сезон на пятой позиции и сыграет в Лиге Европы.

источник: BBC
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Сульшер – после победы над «Лестером»: Игроки «МЮ» все больше и больше похожи на команду
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