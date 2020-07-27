Де Хеа вышел на первое место в истории «МЮ» по количеству сухих матчей в АПЛ

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа вышел на первое место в истории клуба по количеству сухих матчей в АПЛ.

Вчера манкунианцы обыграли «Лестер» в 38-м туре чемпионата Англии со счетом 2:0. Для де Хеа эта игра стала 113-й сухой в АПЛ. По этому показателю он опередил датчанина Петера Шмейхеля (112) и вышел на первое место в истории клуба.

Испанский голкипер перешел в «Юнайтед» из «Атлетико» в 2011 году. За это время он провел за клуб 404 матча во всех турнирах, пропустил 415 голов и 143 раза сыграл «на ноль».