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27 июля 07:28
автор: Юрий Нечаев

Де Хеа вышел на первое место в истории «МЮ» по количеству сухих матчей в АПЛ

Испанец выступает за английский клуб с 2011 года.

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа вышел на первое место в истории клуба по количеству сухих матчей в АПЛ.

Вчера манкунианцы обыграли «Лестер» в 38-м туре чемпионата Англии со счетом 2:0. Для де Хеа эта игра стала 113-й сухой в АПЛ. По этому показателю он опередил датчанина Петера Шмейхеля (112) и вышел на первое место в истории клуба.

Испанский голкипер перешел в «Юнайтед» из «Атлетико» в 2011 году. За это время он провел за клуб 404 матча во всех турнирах, пропустил 415 голов и 143 раза сыграл «на ноль».

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