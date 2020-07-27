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27 июля 08:09
автор: Юрий Нечаев

Жозе Моуринью: Сумасшедший сезон. В целом, «Тоттенхэм» хорошо играл и пробился в Лигу Европы

Вчера был сыгран заключительный тур в АПЛ.

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подвел итоги завершившегося сезона.

«Сумасшедший сезон. Мы провели череду матчей, где нужно было добиваться результата. В целом, в этом периоде мы хорошо играли и пробились в Лигу Европы. С личной точки зрения я счастлив, ведь с момента моего прихода мы на четвертом месте по очкам. Это здорово, учитывая все проблемы, что у нас были», - цитирует Моуринью Sky Sports.

Напомним, вчера «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в 38-м туре чемпионата Англии со счетом 1:1. Команда Моуринью набрала 59 очков и завершила сезон на шестом месте. В следующем сезоне «шпоры» сыграют в Лиге Европы.

Моуринью возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2019 года. Под его руководством команда провела 35 матчей, одержала 16 побед, потерпела 11 поражений и восемь раз сыграла вничью.

источник: Sky Sports
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