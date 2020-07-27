Бонуччи – о чемпионстве «Ювентуса»: Это самый прекрасный титул, потому что самый сложный

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился эмоциями после завоевания очередного титула в составе «старой синьоры».

«Это самый прекрасный титул, потому что самый сложный. Мы начали новую эру, с новой философией, столкнулись с множеством трудностей, но продолжали делать все возможное, даже когда было много ошибок. За пределами поля тоже было непросто, мир изменился за три месяца. Теперь постараемся отдохнуть, а затем подготовимся к следующему вызову. — цитирует футболиста Football Italia.

Напомним, в воскресенье «Ювентус» обыграл «Сампдорию» (2:0) и в девятый раз подряд и 36-й раз в истории стал чемпионом Италии.

Бонуччи стал девятикратным чемпионом Италии (восемь раз - с «Ювентусом» и один раз - с «Интером»). Всего за туринский клуб он сыграл 404 матча, забил 28 голов и сделал 10 результативных передач.