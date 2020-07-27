Вячеслав Малафеев: Следующей мотивацией для «Зенита» станет Лига чемпионов

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев считает, что следующий сезон для сине-бело-голубых окажется гораздо более сложным.

«Следующей мотивацией станет Лига Чемпионов. В следующем сезоне будет намного сложнее и с точки зрения мотивации, и соперники укрепятся, будут настраиваться на «Зенит» по-другому. В этом году питерцы выглядели явно сильнее всех на две-три головы.

Может, и нужно поменять состав, потому что победами насыщаешься. А тот, кто придет, захочет доказывать всем свою состоятельность», — цитирует Малафеева «Комсомольская правда».

Напомним, в завершившемся сезоне «Зенит» оформил золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок России. В РПЛ сине-бело-голубые набрали 72 очка и опередили ближайшего преследователя, «Локомотив», на 15 очков.

На пути к победе в Кубке России «Зенит» обыграл «Енисей», «Томь», «Ахмат», «Спартак» и «Химки».