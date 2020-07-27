Источник: Смолов провел встречу с руководством «Фенербахче»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов может перебраться в чемпионат Турции. Об этом сообщил журналист Беркая Токгюз.

По его информации, 30-летний форвард встретился с руководством «Фенербахче» и обсудил детали контракта. Отмечается, что стороны остались довольны беседой.

Также сообщается, что в ближайшее время Смолов проведет еще одну встречу с боссами стамбульского клуба.

Российский футболист покинул «Локо» в январе и перебрался на правах аренды в «Сельту». За испанцев он провел 14 матчей и забил два гола.

Ранее сообщалось, что «Сельта» хотела выкупить его у красно-зеленых, однако, стороны не смогли договориться о сумме сделки.