СМИ: Глушаков сообщил «Спартаку» о готовности вернуться

Российский полузащитник Денис Глушаков надеется подписать контракт с московским «Спартаком».

Как сообщает «РБК-Спорт», он уже сообщил об этом руководству красно-белых. В клубе готовы рассмотреть вариант с возвращением футболиста, однако, окончательное решение примет владелец «Спартака» Леонид Федун.

«Фактор негативной реакции болельщиков также надо учитывать, но клуб и игрок с помощью диалога с фанатами попробуют найти выход из ситуации, если переход будет близок», – говорится в сообщении источника.

Также сообщается, что в ближайшее время Глушаков встретится с руководством московского «Динамо». Он готов подписать контракт с бело-голубыми на определенных условиях.

Добавим, что хавбек выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. На его счету 173 матча, а также два трофея, в том числе титул чемпиона России.