ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
27 июля 09:54
автор: Юрий Нечаев

Спортивный директор «Ювентуса»: Мы хорошо продвинулись в переговорах с Дибалой о новом контракте

Действующее соглашение рассчитано до июня 2022 года.

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал о том, как продвигаются переговоры о новом контракте с аргентинским нападающим Пауло Дибалой.

«Мы часто общаемся с окружением Пауло и продвигаемся в переговорах, несмотря на все трудности, связанные с играми каждые три дня.

Нам удается часто общаться, и мы хорошо продвинулись в переговорах», — цитирует Паратичи Sky Sports.

Напомним, Дибала перешел в «Ювентус» из «Палермо» в 2015 году. В текущем сезоне он сыграл за клуб 45 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 14 результативных передач.

Вместе с туринским клубом 26-летний аргентинец выигрывал чемпионат Италии (пять раз), Кубок (трижды) и Суперкубок страны (дважды).

Вчера «Ювентус» обыграл «Сампдорию» со счетом 2:0 и за два тура до окончания турнира стал чемпионом Италии сезона 2019/20.

источник: Sky Sports
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В серьезной аварии в Новой Москве погибли два человекаКокляев хочет снова сразиться с ЕмельяненкоУже сегодня Емельяненко и Исмаилов выяснят, кто из них сильнееРусская Кардашьян вышла в ресторан в платье почти без верхаКак Instagram продвигает обнаженные фотоТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
Защитник Вертонген и голкипер Ворм покидают «Тоттенхэм»
Контракты обоих игроков завершились 27 июля.
27.07.2020 10:42
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Джанлуиджи Буффон: Побеждать на протяжении трех тысяч дней и девяти лет подряд — просто невероятно
«Ювентус» в очередной раз выиграл чемпионат Италии.
27.07.2020 10:28
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Павар получил травму и рискует пропустить розыгрыш Лиги чемпионов
Француз травмировался на тренировке.
27.07.2020 10:19
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Фьюри поздравил «Манчестер Юнайтед» с выходом в Лигу чемпионов
Команда завершила чемпионат Англии на третьем месте.
27.07.2020 10:10
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Семь футболистов, в том числе Панченко, покинули московское «Динамо»
В минувшем сезоне команда заняла шестое место и пробилась в Лигу Европы.
27.07.2020 10:00
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Спортивный директор «Ювентуса»: Мы хорошо продвинулись в переговорах с Дибалой о новом контракте
Действующее соглашение рассчитано до июня 2022 года.
27.07.2020 09:54
Футбол
автор: Юрий Нечаев
СМИ: Глушаков сообщил «Спартаку» о готовности вернуться
При этом у него запланирована встреча с руководством «Динамо».
27.07.2020 09:45
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Рой Кин: Если «Манчестер Юнайтед» хочет побороться за чемпионство, им нужен новый вратарь
«МЮ» завершил сезон в АПЛ на третьем месте.
27.07.2020 09:41
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Отец Кузяева: О будущем Далера комментарии будут примерно через неделю
31 июля истекает контракт игрока с «Зенитом».
27.07.2020 09:27
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Источник: Смолов провел встречу с руководством «Фенербахче»
С января этого года он выступал на правах аренды за испанскую «Сельту».
27.07.2020 09:17
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика