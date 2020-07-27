Спортивный директор «Ювентуса»: Мы хорошо продвинулись в переговорах с Дибалой о новом контракте

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал о том, как продвигаются переговоры о новом контракте с аргентинским нападающим Пауло Дибалой.

«Мы часто общаемся с окружением Пауло и продвигаемся в переговорах, несмотря на все трудности, связанные с играми каждые три дня.

Нам удается часто общаться, и мы хорошо продвинулись в переговорах», — цитирует Паратичи Sky Sports.

Напомним, Дибала перешел в «Ювентус» из «Палермо» в 2015 году. В текущем сезоне он сыграл за клуб 45 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 14 результативных передач.

Вместе с туринским клубом 26-летний аргентинец выигрывал чемпионат Италии (пять раз), Кубок (трижды) и Суперкубок страны (дважды).