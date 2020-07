Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри поздравил «Манчестер Юнайтед» с выходом в Лигу чемпионов.

«Мы сделали это! «Манчестер Юнайтед» будет играть в Лиге чемпионов. Мы вернулись», — написал боксер в Twitter.

We did it @ManUtd champions league football for us next season, #weareback #ollie pic.twitter.com/s0C1SwQ5Cn