Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри поздравил «Манчестер Юнайтед» с выходом в Лигу чемпионов.

«Мы сделали это! «Манчестер Юнайтед» будет играть в Лиге чемпионов. Мы вернулись», — написал боксер в Twitter.

Напомним, в последнем туре чемпионата Англии «МЮ» обыграл в гостях «Лестер» со счетом 2:0 и завершил первенство АПЛ на третьем месте. В следующем сезоне Англию в самом престижном клубном турнире Европы представят чемпион страны «Ливерпуль», а также два манчестерских клуба и лондонский «Челси».