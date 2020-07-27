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27 июля 10:10
автор: Юрий Нечаев

Фьюри поздравил «Манчестер Юнайтед» с выходом в Лигу чемпионов

Команда завершила чемпионат Англии на третьем месте.

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри поздравил «Манчестер Юнайтед» с выходом в Лигу чемпионов.

«Мы сделали это! «Манчестер Юнайтед» будет играть в Лиге чемпионов. Мы вернулись», — написал боксер в Twitter.

Напомним, в последнем туре чемпионата Англии «МЮ» обыграл в гостях «Лестер» со счетом 2:0 и завершил первенство АПЛ на третьем месте. В следующем сезоне Англию в самом престижном клубном турнире Европы представят чемпион страны «Ливерпуль», а также два манчестерских клуба и лондонский «Челси».

«Лестер» завершил сезон на пятом месте и сыграет в Лиге Европы.

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