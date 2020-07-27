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27 июля 11:52
автор: Артур Гичунцев

Гарри Магуайр: Трансфер Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед»

Португалец переехал на «Олд Траффорд» зимой 2020 года.

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр дал комментарий после выхода команды в Лигу чемпионов.

Напомним, одолев «Лестер» (2:0) в заключительном туре АПЛ, команда заняла третье место в таблице.

«Мы всегда хотели играть в Лиге чемпионов, но в последнее время нам не удавалось пробиться в этот турнир. Многие фанаты не ожидали, что мы займем третье место, но мы не теряли веру в себя.

Разумеется, мы не имеем права останавливаться и должны идти вперед. Конечно, переход Бруну Фернандеша очень помог команде. Это большой футболист, который сразу показал свой уровень», – цитирует англичанина Sky Sports.

источник: «Советский спорт»
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