Генич объяснил, почему Кокорин не хочет переходить в «Краснодар»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич считает, что Александр Кокорин откажется от перехода в «Краснодар». По его словам, нападающий хочет жить в мегаполисе.

«У «Краснодара» будет Лига чемпионов, пусть для начала ему надо преодолеть отборочные раунды. С помощью Кокорина это, кстати, было бы легче сделать. Хотя, затащить Кокорина в Краснодар тяжеловато.

При всех великолепных условиях, созданных для команды благодаря Сергею Галицкому, все-таки Краснодар – не Москва, а Кокорину ближе мегаполисы», – приводит слова Генича «Команда России».