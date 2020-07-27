Кирьяков прокомментировал решение «Динамо» расстаться с целой группой футболистов

Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков прокомментировал решение клуба расстаться с целой группой футболистов.

Напомним, сегодня бело-голубые объявили о том, что не будут продлевать контракты с Романом Нойштедтером, Артуром Юсуповым, Оскаром Хильемарком, Кириллом Панченко, Владимиром Рыковым, Жоаозиньо и Антоном Сосниным.

«Видимо, тренерский штаб и руководство проанализировали ситуацию и приняли решение о сокращении. Плюс финансовая ситуация тоже сыграла свою роль. А так же перебор игроков на одну позицию. И, может быть, они были не того уровня, который бы хотели видеть. Наверняка «Динамо» строит планы по усилению той или иной позиции, в связи с чем решило отказаться от этой группы игроков. И, возможно, приобрести игрока более высокого уровня под еврокубки на ту или иную позицию», — цитирует Кирьякова Sportbox.ru.

Напомним, «Динамо» завершило чемпионат России на шестом месте. Благодаря тому, что «Зенит» обыграл «Химки» в финале Кубка России (1:0), бело-голубые получили право сыграть в еврокубках в следующем сезоне.

Динамовцы начнут свой путь со второго отборочного раунда Лиги Европы.