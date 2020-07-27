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27 июля 12:56
автор: Артур Гичунцев

«Счастлив остаться в «Чайке». Адиев продлил контракт с клубом до 2023 года

Он возглавил команду прошлым летом.

Российский специалист Магомед Адиев подписал новое соглашение с «Чайкой». Как сообщает клубная пресс-служба, его контракт рассчитан до 2023 года.

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Публикация от FC Chayka / ФК Чайка (@chaykafc)

«Я счастлив остаться в «Чайке» и продолжить свою работу в этом клубе. Как вы знаете, руководство предложило мне новый долгосрочный контракт, и я с большим удовольствием принял это предложение. Мы будем вместе строить команду и решать поставленные перед клубом задачи

Хочу поблагодарить президента клуба Андрея Ивановича Чайку и все руководство за оказанное мне доверие. Клуб создал для меня все условия, и я продолжу работать на максимуме своих возможностей, чтобы оправдать оказанное мне доверие.

За последнее время было много разговоров и домыслов относительно моего будущего, но здесь, в «Чайке», я чувствую себя как дома. Я хочу расти и развиваться именно с этим клубом и достигать самых высоких целей вместе с «Чайкой». Для этого здесь созданы все условия!

За время перерыва мы значительно перестроили команду, практически полностью обновили состав и входим в новый сезон с оптимизмом и желанием побеждать в каждом матче. Я еще раз благодарю Андрея Ивановича за доверие», – написал Адиев в своем Instagram.

Добавим, что в минувшем сезоне ФНЛ, который был завершен досрочно, «Чайка» заняла 10-е место, набрав 38 очков.

источник: ФК «Чайка»
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