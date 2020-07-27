«Счастлив остаться в «Чайке». Адиев продлил контракт с клубом до 2023 года

Российский специалист Магомед Адиев подписал новое соглашение с «Чайкой». Как сообщает клубная пресс-служба, его контракт рассчитан до 2023 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Chayka / ФК Чайка (@chaykafc) 26 Июл 2020 в 11:23 PDT

«Я счастлив остаться в «Чайке» и продолжить свою работу в этом клубе. Как вы знаете, руководство предложило мне новый долгосрочный контракт, и я с большим удовольствием принял это предложение. Мы будем вместе строить команду и решать поставленные перед клубом задачи

Хочу поблагодарить президента клуба Андрея Ивановича Чайку и все руководство за оказанное мне доверие. Клуб создал для меня все условия, и я продолжу работать на максимуме своих возможностей, чтобы оправдать оказанное мне доверие.