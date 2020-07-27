СМИ: Иванович близок к переходу в «Эвертон»

Капитан «Зенита» Бранислав Иванович покинет российский клуб в летнее межсезонье.

Как сообщает Novosti.rs, экс-футболист «Челси» близок к переходу в «Эвертон», который тренирует Карло Анчелотти, работавший с ним в лондонском клубе.

Отмечается, что на Ивановича также претендует «Црвена Звезда», однако, сам игрок предпочитает вернуться в АПЛ.

Добавим, что 36-летний серб играет за «Зенит» с зимы 2017 года. В его активе 125 матчей и три трофея, в том числе два чемпионата России.