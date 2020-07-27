«Барселона» понизила ценник на Коутиньо до 80 млн евро

«Барселона» решила продать полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает Marca.

Минувший сезон футболист провел на правах аренды в «Баварии». В его активе 34 матча, девять голов и восемь голевых передач. Чемпион Германии решил не выкупать игрока, поэтому он вернется на «Камп Ноу».

Отмечается, что «Барселона» предлагала его услуги различным клубам, однако, никто не проявил заинтересованности, из-за чего сине-гранатовые понизили ценник до 80 млн евро, хотя, ранее сообщалось, что «Барса» отпустит бразильца не менее чем за 100 млн евро.

Добавим, что 28-летний Коутиньо был куплен у «Ливерпуля» за 145 млн евро. По информации СМИ, он готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в английский клуб.