Президент «Барселоны»: Очень важно продлить контракт с тер Штегеном

Глава «Барселоны» Жозеп Бартомеу подтвердил слухи о желании клуба продлить трудовое соглашение с голкипером Марком-Андре тер Штегеном.

«Очень важно продлить с ним контракт. Дело не только в его вратарских качествах, а в отношении к футболу.

Он является одним из лидеров раздевалки. За ним будущее «Барселоны». Марк давно находится в элите. Думаю, он входит в тройку лучших голкиперов мира», – цитирует функционера Mundo Deportivo.

Напомним, 28-летний тер Штеген выступает за «Барселону» с 2014 года. За это время он выиграл 13 трофеев, в том числе четыре чемпионата Испании и Лигу чемпионов.