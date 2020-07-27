«МЮ» предложил за Санчо 98 млн евро и получил отказ

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может вернуться в чемпионат Англии. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, «МЮ» хочет пригласить игрока в летнее межсезонье и предложил за его переход 98 млн евро. «Шмели» ответили отказом. Они хотят выручить с продажи 20-летнего футболиста не менее 120 млн евро.

В минувшем сезоне Санчо отыграл за «Боруссию» 44 матча, забил 20 голов и отдал 20 голевых передач. До переезда в Германию он находился в системе «Манчестер Сити».