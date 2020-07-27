Мирча Луческу: Если «Динамо» добьется успеха, разве могут быть проблемы с болельщиками?

Новый главный тренер «Динамо» Мирча Луческу отреагировал на выступление фанатов столичного клуба, которые подвергли критике руководство за его приглашение.

«Поймите одну вещь – болельщики смотрят на результаты. Если мы добьемся успеха, разве могут быть какие-то проблемы?

Будучи тренером «Шахтера», я отбирал титул у «Динамо». Думаю, поэтому фанаты так ко мне относятся. Но могу заверить вас – я буду бороться за будущее этого клуба», – цитирует Луческу Anadolu Ajansi.

Ранее сообщалось, что боссы киевлян ведут переговоры с бывшим наставником «Локомотива» Юрием Семиным.