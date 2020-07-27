Анчелотти поддержал решение «Милана» продлить контракт с Ибрагимовичем

Бывший главный тренер «Милана» Карло Анчелотти считает, что «россонери» должны продлить контракт со Златаном Ибрагимовичем.

Ранее сообщалось, что форвард готов остаться в команде, если ему будут платить шесть млн евро за сезон. «Милан» предложил игроку четыре млн евро. Стороны продолжают переговоры.

«Продление контракта? Это очень важно, потому что Ибрагимович по-прежнему незаменим», – цитирует Анчелотти Radio Rai.

После возвращения в команду шведский футболист провел 18 матчей, забил восемь голов и отдал четыре голевых паса.