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27 июля 16:21
автор: Владислав Корегин

Дмитрий Чистяков: Выход в еврокубки – хороший результат для «Ростова»

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков подвел итоги прошедшего сезона.

– Мы вышли в еврокубки, думаю, это хороший результат. Могли бы, конечно, и выше, но были обстоятельства. Я рад помогать команде, выступать за «Ростов» и город. Под шумную поддержку верных болельщиков это делать приятнее вдвойне! – цитирует Чистякова пресс-служба ростовского клуба.

В минувшем сезоне 26-летний защитник принял участие в 23 матчах команды, отметившись одним голом в игре 19-го тура РПЛ со «Спартаком» (4:1).

«Ростов» расположился на пятом месте в турнирной таблице, набрав 45 очков. Таким образом, подопечные Валерия Карпина вышли в квалификацию Лиги Европы.

источник: ФК «Ростов»
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