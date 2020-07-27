Дмитрий Чистяков: Выход в еврокубки – хороший результат для «Ростова»

– Мы вышли в еврокубки, думаю, это хороший результат. Могли бы, конечно, и выше, но были обстоятельства. Я рад помогать команде, выступать за «Ростов» и город. Под шумную поддержку верных болельщиков это делать приятнее вдвойне! – цитирует Чистякова пресс-служба ростовского клуба.

Продолжаем делиться комментариями наших игроков о прошедшем сезоне 📝#МыРостов pic.twitter.com/fZwQr7rXaH — Football Club Rostov (@rostovfc) July 27, 2020

В минувшем сезоне 26-летний защитник принял участие в 23 матчах команды, отметившись одним голом в игре 19-го тура РПЛ со «Спартаком» (4:1).

«Ростов» расположился на пятом месте в турнирной таблице, набрав 45 очков. Таким образом, подопечные Валерия Карпина вышли в квалификацию Лиги Европы.