Алексей Игонин – о Ловрене: В связи с уходом Ивановича его трансфер вполне логичен

– Насколько я знаю, «Ливерпуль» хотел продлить с ним контракт, но он выбрал «Зенит». Иванович уходит, так что вполне логично – меняем одного футболиста на другого. Конечно, хотелось бы, чтобы возраст был другой, но такого уровня молодой футболист будет стоить очень больших денег. Учитывая, что нам вот-вот предстоит играть в Лиге чемпионов, то такое решение вполне логично, – приводит слова Игонина News.ru.

Ранее стало известно, что капитан «Зенита» Бранислав Иванович покинет российский клуб в летнее межсезонье. 36-летний серб выступал за питерцев с зимы 2017 года. В его активе 125 матчей и три трофея, в том числе два чемпионата России.

Сегодня, 27 июля, пресс-служба «Зенита» объявила о переходе защитника Деяна Ловрена.