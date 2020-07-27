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27 июля 18:31
автор: Виктор Шарафудинов

Мэрия Болоньи присвоит Михайловичу статус почетного гражданина города

Сербский тренер местной команды борется с лейкемией.

Мэрия Болоньи присвоит статус почетного гражданина городу главному тренеру одноименной футбольного клуба Синише Михайловичу.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что соответствующее решение было принято городским советом Болоньи путем голосования. Новый статус 51-летний Михайлович официально получит в сентябре.

Идея принадлежит гражданскому активисту Джан Марко Де Бьязе. Вот, как он мотивировал свою инициативу, получившую в Болонье широкую общественную поддержку:

«Михайлович – пример сильной мотивации. Он вернулся в «Болонью» в начале 2019 года, когда команда была внизу таблицы. Год назад он рассказал о серьезном заболевании. Он начал лечение, но не оставил команду и болельщиков. Он тренирует на расстоянии и выделялся как человек еще более ярко, чем как спортсмен и тренер. Он связан с «Болоньей», и эти отношения выходит за обычные рамки профессионального спорта. Меня поразили слова Михайловича о том, что он чувствует себя сыном Болоньи. Вдобавок его пример в том, как нужно сражаться с тяжелой болезнью вдохновил многих людей».

Среди почетных граждан Болоньи лауреат Нобелевской премии по литературе Джозуэ Кардуччи, великий немецкий композитор Рихард Вагнер, а также оперный и симфонический дирижер Клаудио Аббадо.

В июле прошлого года Михайлович публично объявил о том, что ему диагностировали лейкемию. С тех пор он прошел курс химеотерапии. 29 октября тренеру была сделана пересадка костного мозга от анонимного донора.

«Болонья» после 36 туров занимает 10-е место в серии А, набрав 46 очков.

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