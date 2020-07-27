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27 июля 18:41
автор: Виктор Шарафудинов

Обладатель Кубка Польши «Краковия» оштрафована на пять очков за договорные матчи

Команда из Кракова должна выступить в квалификации Лиги Европы.

Польский клуб «Краковия» получил штраф за участие в договорных матчах в сезоне-2003/04.

Futbol News сообщает что, дисциплинарный комитет Польского футбольного союза оштрафовал «Краковию» на 1 млн злотых (т.е. 226,5 тыс. евро) и снял с клуба пять очков в следующем сезоне чемпионата Польши.

«Краковия» несколько дней назад официально выразила готовность заплатить штраф и понести наказание.

В сезоне-2019/20 краковский клуб впервые в истории выиграл Кубок Польши, а также финишировал на седьмом месте в национальном чемпионате.

источник: Futbol News
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Обладатель Кубка Польши «Краковия» оштрафована на пять очков за договорные матчи
Команда из Кракова должна выступить в квалификации Лиги Европы.
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