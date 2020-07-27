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27 июля 18:54
автор: Виктор Шарафудинов

Мбаппе пропустит четвертьфинал Лиги чемпионов «Аталанта» – «ПСЖ»

Французский нападающий получил тяжелую травму в финале Кубка Франции.

Официальный сайт «Пари Сен-Жермен» опубликовал новую информацию о состоянии здоровья нападающего Килиана Мбаппе.

21-летний форвард прошел дополнительное обследование после того, как получил повреждение правой лодыжки в финале Кубка Франции против «Сент-Этьена» (1:0 в пользу «ПСЖ»).

В результате врачи подтвердили первоначальный диагноз. У Мбаппе вывих голеностопного сустава с повреждением наружной связки. Килиан проведет без футбола ближайшие три недели.

Таким образом, нападающий пропустит не только финал Кубка французской лиги против «Лиану» в ближайшую пятницу (31 июля), но и четвертьфинал Лиги чемпионов «Аталанта» – «ПСЖ», который состоится в Португалии 12 августа.

источник: ФК «ПСЖ»
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