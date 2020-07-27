Микель Артета: У «Арсенала» нехватка кадров в обороне

– Похоже, у нас снова неприятная травма. Мы потеряли Чемберса в ту неделю, когда я появился в клубе, а потом выбыл на три месяца Мари. Теперь потеряли еще и Мустафи. У нас действительно нехватка кадров в обороне. Шкодран выступал на стабильно хорошем уровне при мне. Трое центральных защитников недоступны, и также они пропустили большой отрезок во время сезона. С этим нужно что-то делать, – цитирует Артету Evening Standard.

На данный момент, в команде травмированы защитники Кэлум Чемберс, Шкодран Мустафи и Пабло Мари.

«Арсенал» финишировал на восьмом месте в АПЛ, набрав 56 очков. Подопечные Артеты сохраняют шансы на выход в Лигу Европы – для этого «канонирам» необходимо обыграть «Челси» в финале Кубка Англии. Матч состоится 1 августа на стадионе «Уэмбли» в 19:30 по московскому времени.