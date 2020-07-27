Сергей Силкин: Кокорин усилит любой клуб РПЛ

– У Кокорина высокий потенциал. Даже за время выступления в «Сочи» он доказал, что является хорошим нападающим. Когда я с ним работал, он был молодым пацаном, а сейчас это состоявшийся футболист со своим видением ситуации. Никто не знает, каким будет продолжение карьеры. В российском чемпионате Александр усилит любой клуб, а в Европе…. Там немного другой футбол, – цитирует Силкина «РИА Новости».

Напомним, что контракт Кокорина с «Зенитом» истекает по окончании нынешнего сезона. С февраля этого года 29-летний форвард выступал за «Сочи», забив семь голов и отдав три ассиста в десяти матчах. Таким образом, он помог команде сохранить прописку в РПЛ – подопечные Владимира Федотова заняли 12-е место (33 очка).

Ранее сообщалось, что «Спартак» намерен в ближайшее время сделать выгодное предложение по Кокорину.