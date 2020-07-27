Вадим Евсеев: Соперники стали воспринимать «Уфу» совершенно иначе

– Не сомневаюсь, что новый сезон будет для «Уфы» сложным. Команду соперники стали воспринимать совершенно иначе и настрой на нас теперь будет соответствующим. Так что надо добавлять и в индивидуальных действиях, и в командных тоже. Календарь интенсивный, до середины декабря будем играть без пауз. Но тем интереснее болельщикам, – написал Евсеев на своей странице в Instagram.

Минувший сезон уфимская команда завершила на девятом месте в турнирной таблице, набрав 38 очков. По пропущенным мячам команда заняла вторую строчку, пропустив лишь 24 мяча в 30 играх. Лучший показатель у «Зенита» – 18.

Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.