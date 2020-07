«Эвертон» не стал выкупать Сидибе. Игрок вернется в «Монако»

Как сообщает пресс-служба «ирисок», руководство команды не воспользовалось опцией выкупа 27-летнего игрока.

В минувшем сезоне Сидибе принял участие в 28 матчах, отметившись пятью ассистами. В составе «Монако» на счету футболиста 114 встреч, шесть голов и 21 результативная передача. За национальную команду Франции он провел 18 игр (1 гол).

«Эвертон» завершил сезон АПЛ на 12-м месте, набрав 49 очков.

