Артур уведомил «Барселону», что не будет играть в оставшихся матчах Лиги чемпионов

Газета Sport сообщает, что Артур уведомил «Барселону» о том, что не вернется в расположение команды Кике Сетьена и не примет участия в рестарте Лиги чемпионов.

Ранее каталонский клуб договорился о продаже 23-летнего бразильского полузащитника в «Ювентус» за 72 миллиона евро. Футболист станет игроком туринского клуба 1 сентября.

«Барселона» считает, что поскольку контракт Артура продолжает действовать до 31 августа, он должен обязательно присоединиться к команде, которая собирается начать подготовку к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи». За неявку клуб грозит бразильцу серьезными санкциями.

Встреча «Барселона» – «Наполи» состоится 8 августа. Первый матч состоялся в Неаполе 25 февраля и завершился вничью 1:1.