Михаил Гершкович: Юрана ждет большое будущее в тренерской профессии

– Игра его «Химок» с «Зенитом» произвела на меня очень хорошее впечатление. Он очень грамотно выстроил команду и выбрал верную тактику. Я смотрел на команду и видел, прежде всего, работу тренера Юрана, который умело использовал игроков не самого высокого уровня против чемпиона страны. Я думаю, что его ждет большое будущее в тренерской профессии, – цитирует Гершковича «РИА Новости».

Юран возглавил подмосковную команду 27 января этого года, сменив на этом посту Андрея Талалаева. Под его руководством команда смогла выйти в РПЛ, а также дошла до финала Кубка России, в котором клуб минимально уступил «Зениту» со счетом 0:1.

Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.