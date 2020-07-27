«Аталанта» ведет переговоры с «Локомотивом» о трансфере Алексея Миранчука

Телекомпания Mediaset сообщает, что «Аталанта» намерена побороться с «Миланом» за трансфер 24-летнего полузащитника сборной России Алексея Миранчука.

По сведениям итальянских журналистов, представители клуба из Бергамо уже начали прямые переговоры с московским «Локомотивом». Сумма потенциальной сделки может составить от 18 до 20 миллионов евро.

Алексей Миранчук в нынешнем сезоне забил 12 матчей и сделал пять результативных передач в 27 матчах РПЛ, а также забил два мяча в ворота «Ювентуса» в играх группового этапа Лиги чемпионов.

За два тура до конца итальянского чемпионата «Аталанта» занимает третье место, набрав 75 очков и гарантировав себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.