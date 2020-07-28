Клопп звонил Фергюсону в полчетвертого ночи, чтобы похвастаться победой в АПЛ

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон поздравил Юргена Клоппа с победой его «Ливерпуля» в чемпионате Англии, а также с получением награды лучшего тренера года по версии по версии Ассоциации тренеров (LMA).

Шотландец сообщил, что немец разбудил его телефонным звонком в полчетвертого ночи, чтобы похвастаться своим успехов в АПЛ.

«Юрген, это было потрясающе, – цитирует слова Фергюсона Sky Sports. – С тех пор как «Ливерпуль» прошлый раз выигрывал чемпионат Англии, прошло целых 30 лет. Ты действительно заслужил эту награду. Уровень производительности «Ливерпуля» был фантастическим. Твоя личность наполнила весь клуб. Думаю, это было великолепное выступление. И я прощаю тебя за то, что ты разбудил меня в полчетвертого утра, чтобы рассказать, что ты выиграл чемпионат. Ты заслужил победу и награду. Отлично сработано».

Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» c 1986 по 2013 годы и 13 раз привел команду к победе в чемпионате Англии.

«Ливерпуль» не мог завоевать титул с 1990 года.