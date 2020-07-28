Юрген Клопп: Познакомиться с Фергюсоном сродни встрече с Папой Римским

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на церемонии награждения английской Ассоциации тренеров (LMA) поделился воспоминаниями о знакомстве с сэром Алексом Фергюсоном.

«Я восхищаюсь сэром Алексом, – цитирует слова Клоппа Goal.com – Он был первым британским тренером, которого я встретил. Мы завтракали. Не уверен, помнит ли он ту встречу, но я запомнил на всю жизнь. Для меня тот момент был сродни встрече с Папой Римским. Я был в полном восторге».

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Фергюсон вручил Клоппу награду лучшему тренеру года по версии LMA.

В сезоне-2019/20 «Ливерпуль» под руководством немца впервые за 30 лет выиграл чемпионат Англии.