Дмитрий Парфенов: Мне не стыдно за ту работу, которую я делал в «Урале»

Бывший главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов подвел итоги своей работы в клубе из Екатеринбурга.

«В этом плотном графике нам скамейки чуть-чуть не хватило, – рассказал Парфенов в интервью для программы «Футбол России» телеканала «Россия 24». – Молодежь нужно использовать однозначно, и если брать этот месяц, то у нас 23 футболиста было задействовано. В нашем случае еще добавилось два матча, среди которых была кубковая игра с «Шинником» – там было такое же напряжение и уровень ответственности. С этими кубковыми матчами паузы иногда не хватало.

Нужно ли было укреплять состав зимой? Его всегда нужно укреплять, а когда ты ставишь задачи, то однозначно. Любая команда нуждается в усилении.

Поражения в концовке сезона были признаком нехватки сил? Не сказал бы, по движению как раз вопросов не было. Вопрос был в эмоциональных возможностях. Знаете, мы сами понимаем, что выпал финал в Екатеринбурге – давление постоянно присутствовало, а кто-то уже говорил: «Мы там, мы там». Кубок – это турнир, где не нужно говорить о финале.

Мы ждали и хотели финала в Екатеринбурге, но и «Химки» хотели, «Спартак» хотел... Кубок не раздашь всем.