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28 июля 01:24
автор: Виктор Шарафудинов

Дмитрий Парфенов: Мне не стыдно за ту работу, которую я делал в «Урале»

Екатеринбургский клуб в минувшем сезоне занял 11-е место и проиграл «Химкам» в полуфинале Кубка России.

Бывший главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов подвел итоги своей работы в клубе из Екатеринбурга.

«В этом плотном графике нам скамейки чуть-чуть не хватило, – рассказал Парфенов в интервью для программы «Футбол России» телеканала «Россия 24». – Молодежь нужно использовать однозначно, и если брать этот месяц, то у нас 23 футболиста было задействовано. В нашем случае еще добавилось два матча, среди которых была кубковая игра с «Шинником» – там было такое же напряжение и уровень ответственности. С этими кубковыми матчами паузы иногда не хватало.

Нужно ли было укреплять состав зимой? Его всегда нужно укреплять, а когда ты ставишь задачи, то однозначно. Любая команда нуждается в усилении.

Поражения в концовке сезона были признаком нехватки сил? Не сказал бы, по движению как раз вопросов не было. Вопрос был в эмоциональных возможностях. Знаете, мы сами понимаем, что выпал финал в Екатеринбурге – давление постоянно присутствовало, а кто-то уже говорил: «Мы там, мы там». Кубок – это турнир, где не нужно говорить о финале.

Мы ждали и хотели финала в Екатеринбурге, но и «Химки» хотели, «Спартак» хотел... Кубок не раздашь всем.

Прежде всего хотел бы Григория Викторовича Иванова поблагодарить. Мне не стыдно за ту работу, которую я там делал. Мы прошли путь, много изменений было. Пропустили много. Цифры здесь сами все говорят. Были моменты индивидуальных ошибок, простых ошибок.

Одной причины ухода нет – это совокупность. Любой руководитель тоже не был бы доволен. Могли подниматься выше, эмоции понять можно. Была рабочая беседа. Мне всегда хочется большего, но ниже нас есть команды с хорошими игроками и бюджетами за три тура дышали хорошо. Между собой мы общались и с Григорием Викторовичем, хотелось сделать лучший результат. Все было реально, мы были рядом. Чуть-чуть нам не хватило скамейки в том числе».

Бывший защитник «Спартака» и сборной Украины Парфенов тренировал «Урал» с 21 мая 2018 года, но подал в отставку после недавнего поражения от «Химок» в полуфинале Кубка России (1:3 дома).

источник: Телеканал «Россия 24»
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