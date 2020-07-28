Дмитрий Парфенов: Погребняку всего 36 лет. Если в него поверят, то он даст свой максимум

Дмитрий Парфенов, который в минувшем сезоне тренировал екатеринбургский «Урал», рассказал о том, как Павел Погребняк перенес заболевание коронавирусом, а также прокомментировал перспективы продолжения карьеры 36-летнего футболиста.

«Боялся ли я, что будет вспышка в команде после заражения Погребняка? Никто не знал, как это на команду перекинется, был момент неведения, – рассказал Парфенов в интервью для программы «Футбол России» телеканала «Футбол 24». – Каждый прилетал и делал тест отдельно, мы изначально всех не собирали в одну кучу – нет же понимая, кто, откуда… Конечно, был шок и неожиданность. Но Паша сам по духу очень сильный человек, он уже на третий день говорит: «Заберите меня отсюда, я готов».

Поиграет ли он еще? Ему же всего 36 лет. Конечно, можно поиграть. Главное, чтобы ему здоровье позволяло. В данной ситуации очень важна вера – если в него поверят, то он даст свой максимум».

Погребняк играл за «Урал» с 2018 года до завершения нынешнего сезона. Всего Павел провел за екатеринбургскую команду 33 матча, забил восемь голов и сделал три результативные передачи. В данный момент 36-летний нападающий является свободным агентом.

В прошлом Погребняк выступал за «Спартак», «Балтику», «Химки», «Шинник», «Томь», «Зенит», московское «Динамо», «Тосно», а также за немецкий «Штутгарт» и английские «Фулхэм» и «Рединг».