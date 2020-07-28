Бернарду Силва: «Реал» будет полностью подготовлен к игре против нас

– Правда в том, что с момента перезапуска «Реал» выиграл почти все свои игры и, как результат, стал чемпионом Испании. Это только подстегнет их, и они будут полностью подготовлены к игре против нас. Мы должны быть в очень хорошем состоянии и сыграть хорошо. В противном случае мы не пройдем. Знаем, что наc ожидает встреча с большой командой, поэтому необходимо показать все наши лучшие качества, чтобы победить, – цитирует Силву Marca.

Напомним, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» одержал гостевую победу над «Реалом» со счетом 2:1. Голами в составе горожан отметились Габриэл Жезус и Кевин де Брюйне.

Ответная встреча пройдет 7 августа в Манчестере в 22:00 по московскому времени.