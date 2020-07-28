Отмечается, что сегодня 55-летний специалист будет представлен команде на базе в Кратово. Его помощниками станут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус.
Последним местом работы Осинькина было «Чертаново» – он возглавлял клуб с 2016 года. В минувшем сезоне коллектив занял третье место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 54 очка.
Ранее Осинькин тренировал «Кубань», «Автодор», а также команды Самарской области – «Тольятти» и «Академию».
«Крылья Советов» завершил прошлый сезон РПЛ на 15-й строчке и вылетел в ФНЛ.
Игорь Осинькин возглавил «Крылья Советов»https://t.co/dIOc86pPEX— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) July 28, 2020
источник: ФК «Крылья Советов»