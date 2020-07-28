15-летний полузащитник «Мальорки» Ромеро: Меня раздражают сравнения с Месси

– Меня раздражают сравнения с Месси. Существует только один Месси, а я хочу сделать себе имя сам. Хочу быть Лукой Ромеро. Я родился в Мексике, но моя семья родом из Аргентины. Если меня захотят видеть в сборной Аргентины, то я бы тоже хотел играть за них, – цитирует Ромеро Marca.

Напомним, что юный полузащитник дебютировал в составе «Мальорки» в матче 31-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» – он появился на поле в возрасте 15 лет и 219 дней.

Таким образом, футболист стал самым молодым игроком в истории Ла Лиги. Он побил рекорд защитника «Сельты» Сансона, установленный в 1999 году. Тот дебютировал в высшем дивизионе в возрасте 15 лет и 255 дней.