«Ювентус» хочет обменять Рэмзи на Жоржиньо

По информации Tuttomercatoweb, туринский клуб надеется включить в сделку по 28-летнему итальянцу полузащитника Аарона Рэмзи. Отмечается, что в трансфере Жоржиньо заинтересован лично главный тренер Маурицио Сарри, знакомый с футболистом по совместной работе в «Наполи» и «Челси».

Жоржиньо перешел в лондонский клуб в июле 2018 года. В минувшем сезоне на его счету 43 матча, в которых он забил семь голов и отдал два ассиста. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 52 миллиона евро.

Что касается Рэмзи, то 29-летний валлиец присоединился к «Ювентусу» прошлым летом. Он провел за туринцев 33 поединка, отметившись четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. Его стоимость – 28 миллионов евро.

.