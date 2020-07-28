Источник: Лысцов проходит медосмотр в «Локомотиве»

Как сообщает «Матч ТВ», в настоящий момент 25-летний защитник проходит медицинский осмотр в составе железнодорожников.

Лысцов перешел в «Крылья Советов» в августе прошлого года. Ранее он выступал за португальские «Лейрию» и «Тонделу». В минувшем сезоне на счету Лысцова девять матчей, в которых он отметился одним ассистом.

Отметим, что защитник является воспитанником «Локомотива» – в составе основной команды он провел лишь одну встречу, выйдя на замену в игре 17-го тура РПЛ сезона 2012/2013 с «Краснодаром» (3:2).