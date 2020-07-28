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28 июля 12:00
автор: Владислав Корегин

«Бавария» заинтересована в приобретении защитника «Норвича»

Фланговый защитник «Норвича» Макс Ааронс попал в сферу интересов «Баварии».

Как утверждает Sky Sports, мюнхенский клуб рассматривает 20-летнего англичанина в качестве конкурента Бенжамену Павару за место в основном составе.

В минувшем сезоне сменщиком француза был испанец Альваро Одриосола, арендованный у мадридского «Реала», однако своей игрой он не убедил руководство продолжить с ним сотрудничество.

Отмечается, что «Бавария» готова заплатить за английского игрока около 20 миллионов евро.

Ааронс является воспитанником «Норвича». В прошлом сезоне он принял участие в 40 матчах, отметившись двумя ассистами. Его контракт с «канарейками» рассчитан до 30 июня 2024 года.

источник: Sky Sports
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