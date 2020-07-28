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28 июля 13:17
автор: Артур Гичунцев

Геннадий Орлов: Ивановича хотели продлить на год, он сказал, что это мало

Ранее сообщалось, что серб близок к переходу в «Эвертон».

Российский комментатор Геннадий Орлов подтвердил слухи о скором уходе защитника «Зенита» Бранислава Ивановича. По его словам, стороны не смогли договориться об условиях контракта.

«Ивановича хотели продлить на год, он сказал, что это мало. Правда сейчас его окружение сообщает, что он не участвовал в переговорах. Это очень закрытая история, никто не знает нюансов», – цитирует Орлова News.ru.

Напомним, 36-летний Иванович играет за «Зенит» с зимы 2017 года. В его активе 125 матчей и три трофея, в том числе два чемпионата России.

источник: «Советский спорт»
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