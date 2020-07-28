Бикфалви признан лучшим игроком «Урала»-2019/20

Отмечается, что 32-летний румын победил как в голосовании болельщиков, так и журналистов. Вторую строчку занял полузащитник Отман Эль-Кабир. Третье место поделили между собой защитник Денис Кулаков и полузащитник Рафал Августиняк: украинца выбрали журналисты, а поляка – болельщики.
Бикфалви выступает за «Урал» с января 2017 года. В минувшем сезоне на его счету восемь голов и три передачи в 27 матчах. Команда заняла в РПЛ-2019/20 11-е место, набрав 35 очков.
Ранее румын признавался лучшим игроком екатеринбуржцев по итогам сезона-2017/18.
🔝Эрик Бикфалви - лучший игрок команды в сезоне-2019/20! 💪💪— ФК Урал (@FCURAL) July 28, 2020
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✅Результаты голосования болельщиков: https://t.co/r7YUOPY7JR
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✅Результаты голосования журналистов: https://t.co/QXmPb5ruEc
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🥇Эрик - единогласно лучший! #ФКУрал #ЭрикНашеВсё pic.twitter.com/wYZE2yJUrW