Бикфалви признан лучшим игроком «Урала»-2019/20

Отмечается, что 32-летний румын победил как в голосовании болельщиков, так и журналистов. Вторую строчку занял полузащитник Отман Эль-Кабир. Третье место поделили между собой защитник Денис Кулаков и полузащитник Рафал Августиняк: украинца выбрали журналисты, а поляка – болельщики.

Бикфалви выступает за «Урал» с января 2017 года. В минувшем сезоне на его счету восемь голов и три передачи в 27 матчах. Команда заняла в РПЛ-2019/20 11-е место, набрав 35 очков.

Ранее румын признавался лучшим игроком екатеринбуржцев по итогам сезона-2017/18.