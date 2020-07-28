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28 июля 14:19
автор: Виктор Шарафудинов

«Урал» официально утвердил Матвеева в должности главного тренера

20 июля екатеринбургский клуб расстался с Дмитрием Парфеновым.

Официальный сайт «Урала» сообщил о назначении Юрия Матвеева на должность главного тренера.

Вот, что сказано в сообщении:

«53-летний специалист ранее уже работал в качестве наставника основной команды, а также несколько раз исполнял обязанности главного тренера. Именно под его руководством «Урал» в 2015 году сохранил прописку в Премьер-Лиге, обыграв в стыковых матчах «Томь». На протяжении последнего времени Юрий Матвеев возглавлял команду «Урал-2», с которой занял третье место в завершившемся сезоне ПФЛ

В 2008 году Матвеев вошел в тренерский штаб «Урала» и с тех пор работает в нашем клубе. Отметим, что в 2017 году Юрий Александрович успешно закончил обучение на лицензию категории PRO.

Помогать Юрию Матвееву в тренерском штабе «Урала» будут Евгений Аверьянов (тренер), Андрей Шпилев (тренер вратарей), Дмитрий Столбиков (тренер-аналитик), Владимир Гашнев (тренер-реабилитолог), Павел Суетин и Иван Йовановски (специалисты по физподготовке)».

С 21 мая 2018-го по 20 июля нынешнего года «Урал» тренировал Дмитрий Парфенов. В минувшем сезоне команда заняла 11-е место в чемпионате России, а также уступил «Химкам» в полуфинале Кубка России, после чего украинец подал в отставку.

источник: ФК «Урал»
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